Polícia encontra mãe que jogou bebê em vala no Rio A mãe do bebê encontrado em uma vala na cidade de Queimados, no Rio de Janeiro, na semana passada, foi localizada hoje, após denúncia anônima. Ao chegarem à Alameda Doutor Geraldo Albernaz, a 50 metros de distância da vala, os policiais encontraram Vanessa Teodoro, de 25 anos.