Polícia encontra mulheres em presídio masculino no RS Em varredura para recolher armas, drogas e celulares, a polícia surpreeendeu-se com a presença de duas mulheres no Instituto Penal de Viamão (RS), presídio masculino do regime semiaberto, nesta terça-feira 04. As duas estavam em celas com condenados e tentaram fugir, mas foram detidas e levadas a uma delegacia para prestar depoimento. A operação reuniu agentes da Polícia Civil, Superintendência de Serviços Penitenciários, Instituto Geral de Perícias e Brigada Militar e apreendeu armas, munição, drogas, celulares e carregadores. As quantidades ainda não foram divulgadas.