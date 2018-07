Polícia encontra novo corpo carbonizado em carro em SP

Mais um corpo carbonizado foi encontrado pela polícia na capital paulista. Desta vez, o corpo estava no banco traseiro de um carro na região do Parque do Carmo, zona leste da cidade de São Paulo. Os bombeiros foram acionados por moradores do bairro durante a madrugada, que viram o carro em chamas. Após apagar o fogo, os bombeiros localizaram o corpo e acionaram a Polícia Militar. Veja também: Polícia diz que 'tribunal' do PCC executou 22 este ano Segundo a polícia, o veículo não possui queixa de roubo. Com mais esse caso, sobe para 14 o número de corpos carbonizados encontrados neste ano somente na capital. Outros 4 casos foram registrados na Grande São Paulo. No interior, a polícia encontrou outros cinco corpos, totalizando 23 casos até o momento em todo o Estado. A polícia acredita que as vítimas carbonizadas tenham sido mortas por integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).