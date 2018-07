Polícia encontra quatro corpos em rodovia do RS

Quatro pessoas foram encontradas mortas a tiros dentro de um carro às margens da RS-307, na altura do quilômetro 53, em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, na manhã desta quarta-feira, 14. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo foi encontrado por um grupo de agricultores por volta das 7h30. Os corpos de Raquel do Nascimento Oliveira, de 22 anos, e das irmãs, Berenice Siqueira, de 18 anos, e Clenice Siqueira, de 16, estavam no banco traseiro do Vectra. Já o corpo de Adir Hintz, de 44 anos, estava caído do lado de fora do carro com as mãos amarradas. Segundo a polícia, Hintz era proprietário de postos de combustíveis em Tuparendi, também no Rio Grande do Sul. O crime pode ter sido cometido no início da madrugada, quando, segundo a polícia, moradores da região ouviram disparos. A polícia ainda não tem pistas da autoria dos quatro homicídios. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Santa Rosa.