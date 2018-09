Polícia encontra três corpos em terreno baldio em SP

Um homem que limpava o terreno foi alertado por um de seus cães, que ficou agitado e se aproximou do local. Os corpos estavam enterrados e já em estado de decomposição.

As jovens desaparecidas são: Arielem de Paula Barbosa Marciano, de 20 anos, Ellen Ingrid Brito de Souza, 15, e Meirylane Rosa Franco, 22. Todas são moradoras do Jardim Universo, em Mogi das Cruzes. A mãe de uma das jovens disse à polícia que, dois dias após o sumiço da filha, foi informada por um desconhecido ao telefone que as três colegas haviam sido mortas por traficantes, que temiam ser denunciados.

Ontem à noite, a mãe de Arielem afirmou ter reconhecido o corpo da filha por meio de uma tatuagem num dos braços. Segundo o delegado Thales Magno Monteiro Filho, a polícia depende dos testes de DNA para afirmar que os corpos são mesmo das três jovens desaparecidas.