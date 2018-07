Polícia enfrenta 500 convidados de festa de adolescente na Austrália

Um adolescente australiano de 16 anos de idade pode ter que pagar uma conta no valor de 20 mil dólares australianos (cerca de R$ 31 mil), depois de ter dado uma festa em que 500 convidados entraram em choque com a polícia. O menino, Corey, organizou a festa no sábado à noite, quando os pais dele estavam viajando, e acabou perdendo o controle. O adolescente desconfia que os vizinhos chamaram a polícia, por causa do barulho. Cerca de 500 adolescentes embriagados entraram em choques com os policiais nas ruas de Narre Warren, no sudeste de Melbourne, jogando garrafas e pedras nas viaturas. Choque A comissária chefe da polícia, Christine Nixon, disse ter ficado "chocada com o modo como os adolescentes trataram os oficiais de polícia", e agora está considerando enviar a conta da operação para o adolescente. Os agentes tiveram que chamar reforços, inclusive um helicóptero e um esquadrão com cães. A multidão foi dispersada e ninguém foi preso. Nixon disse ainda ter ficado decepcionada porque Corey não demonstrou qualquer arrependimento. "Neste caso, nosso carros foram danificados, será difícil determinar exatamente quem causou o dano, mas aquele jovem convocou a festa, convidou as pessoas, e há uma responsabilidade", disse ela. O jovem disse ao canal de TV Channel Nine que tinha convidado um monte de gente, mas não se lembrava exatamente como a festa tinha começado. "Eu estava muito bêbado", disse ele. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.