Polícia entra à força com presos no CDP de Sorocaba

Durante todo o dia, os detentos ficaram na rua, algemados em dupla, aguardando as negociações entre os grevistas e a direção do CDP. Eles foram retirados do veículo depois que alguns presos passaram mal em razão do calor e do abafamento. Um deles chegou a vomitar. Muitos sentaram ao meio-fio da calçada, enquanto outros chegaram a se deitar no canteiro central da via pública, sob a escolta dos policiais. O almoço foi improvisado: as ''quentinhas'' foram distribuídas e os detentos comeram ali mesmo, sentados na rua.

Os agentes, em greve por salários e melhores condições de trabalho, passaram a noite no local e, à chegada do comboio, fizeram uma barreira humana no portão do CDP. Na segunda-feira, 17, um grupo de detentos já havia sido impedido de adentrar a unidade por causa da greve, mas acabou sendo levado de volta para a cadeia de São Roque. Na quarta-feira, 19, depois de visitar a prisão, o juiz corregedor Flávio Roberto de Carvalho proibiu o ingresso de novos presos na unidade. Com capacidade para 30 detentos, a cadeia estava com mais de 80. De acordo com a Polícia Civil, a superlotação decorre da greve dos agentes que impede a transferência de presos para os CDPs da região.