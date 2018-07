Polícia entra em choque com manifestantes pelo 3o dia no Egito A polícia egípcia entrou em confronto com manifestantes pró-democracia ao tentar desalojá-los da Praça Tahir, no centro do Cairo, nesta segunda-feira, quando mantinham um protesto iniciado na semana passada pela transferência do poder dos militares para os civis, disseram testemunhas.