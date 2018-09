Polícia entrega filhotes de lobo para reabilitação no MS A Polícia Militar Ambiental do Mato Grosso do Sul encaminharam ontem, ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, três filhotes de lobo que estavam na sede da PMA de Dourados. Os filhotes haviam sido entregues por uma pessoa que os encontrou às margens da Rodovia BR-163, entre Dourados e Caarapó. A pessoa que entregou o animal disse que a mãe dos animais fora atropelada e os filhotes estavam vagando próximo às margens da rodovia, também em risco iminente de serem atropelados.