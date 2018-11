Polícia esclarece assassinato de italiano em Alagoas

A Polícia Civil de Alagoas esclareceu nesta quarta-feira, 23, o assassinato do turista italiano Nicholas Pignataro ocorrido em maio desde ano. Pignataro foi seqüestrado e morto a tiros. Seu corpo foi encontrado junto com o do ambulante, identificado como Pixote, num canavial da Barra de São Miguel, a 35 quilômetros de Maceió. O diretor geral da Polícia Civil, delegado Marcílio Barenco, disse que a prisão da comerciante Sirlene da Silva, nesta quarta-feira, 23, no Sítio Cabreiras, em Marechal Deodoro, esclareceu o duplo assassinato. Segundo o delegado, Sirlene confirmou que ela e três traficantes planejaram e executaram Pignataro e Pixote. Os outros acusados foram identificados como sendo os irmãos Telmo, "Difunto'' e "Nego''. Pignataro e Pixote foram acusados do roubo de R$ 3 mil em dinheiro e R$ 2 mil em crack de um ponto de venda de drogas instalado na residência de Sirlene, que na época era proprietária de um bar na periferia de Marechal Deodoro. Sirlene revelou à Polícia ter informado aos irmãos traficantes que o italiano e o ambulante tinham praticado o roubo. "Eles me disseram que não se preocupasse, porque iam resolver o problema, visto que a droga era deles", declarou a acusada. Ela confirmou também que as vítimas foram seqüestradas de seu bar pelos primos Alexandre Nunes Ferreira e Flávio Nunes dos Santos, que foram presos por porte ilegal de arma, quando eram investigados por suspeita de envolvimento no duplo homicídio. Os dois estão presos, mas Telmo, "Difunto'' e "Nego'' continuam foragidos.