Polícia espera laudos para concluir inquérito sobre Yoki

De acordo com o delegado Jorge Carrasco, diretor do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela investigação, o caso já está encerrado e todas as pessoas envolvidas direta ou indiretamente já foram ouvidas.

Entre as oitivas estava a da suposta amante de Marcos, motivo da briga entre o casal, que culminou com a morte do executivo. Segundo a SSP, a suposta amante prestou depoimento durante o feriado de Corpus Christi. O dia exato não foi divulgado pela SSP.