Polícia espera laudos para saber causa de enforcamento A polícia espera o resultado dos laudos da perícia técnica e médica para identificar a causa do enforcamento acidental do ator Tiago Klimeck, de 27 anos, que aconteceu na última sexta-feira, 6, durante a encenação da peça teatral "Paixão de Cristo", em Itararé, no interior de São Paulo. De acordo com o titular da Delegacia de Itararé, José Vitor Bassetti, caso a perícia médica não aconteça nesta terça-feira, ele solicitará que ocorra no máximo até quarta-feira.