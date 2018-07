Polícia estoura bingo em flal na capital paulista Uma denúncia anônima levou agentes do Grupo de Operações Especiais (GOE), da Polícia Civil, a estourar, por volta das 22h de ontem, um bingo que funcionava no térreo e no mezanino do Edifício Mantovani Tower, um flat, na altura do nº 635 da Rua Doutor Albuquerque Lins, em Santa Cecília, região central da capital paulista.