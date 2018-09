No momento em que os policiais invadiram a jogatina, havia cerca de 100 apostadores e três funcionários atendendo aos clientes. Foi apreendido um total de 104 máquinas de videobingo. Entre o dinheiro apreendido no caixa e o que estava dentro das máquinas, os policiais acreditam ter recolhido cerca de R$ 10 mil. No local, não foram encontradas nem drogas nem armas.