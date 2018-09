Polícia estoura bingo em posto de gasolina nos Jardins

No bingo, cujo acesso se dava por uma porta de aço na lateral da loja, foram apreendidas 54 máquinas de videobingo e cerca de R$ 4 mil. Não havia drogas nem armas no local. A polícia ainda não informou há quanto tempo a jogatina existe dentro do posto nem se sabe ainda o valor contido nas máquinas, pois o equipamento iria passar por perícia e seria lacrado posteriormente.

Uma funcionária da jogatina e 13 apostadores - de idades entre 30 e 60 anos - todos surpreendidos pelos policiais, assim como o responsável pelo expediente noturno do posto, foram encaminhados ao plantão do 78º Distrito Policial, dos Jardins. Após levantar os dados de todos os envolvidos, a polícia só não deve liberar os que tenham alguma dívida com a justiça.