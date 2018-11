Polícia estoura clínicas do Rio por fraude de R$ 200 mi A Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão em clínicas suspeitas de fraudar o Sistema Único de Saúde (SUS) em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. De acordo com a corporação, as clínicas criavam pacientes fictícios e fabricavam comprovantes de atendimento falsos para cobrar o tratamento do SUS. O prejuízo causado aos cofres públicos é de cerca de R$ 200 milhões, segundo a polícia.