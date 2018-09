Polícia estoura desmanche de carros na capital paulista Policiais da Delegacia de Repressão a Desmanches (DRD) do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) prenderam hoje três pessoas envolvidas em atividade de desmanche de veículos na área do Parque São Rafael, na zona leste de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o imóvel onde os três suspeitos foram presos fica em uma área residencial e conta com uma passagem secreta para encobrir as atividades ali realizadas. No local, os policiais encontraram motores, pneus e diversas placas de veículos roubados principalmente na região do Grande ABC. Um vendedor de 25 anos e dois adolescentes de 17 anos foram detidos desmontando um carro roubado na noite de ontem em Mauá. Os policiais também prenderam um pintor cuja participação no desmanche ainda será averiguada. O delegado Renato Porto, titular da DRD, requisitou um caminhão equipado com braço mecânico para remover a grande quantidade de material apreendido.