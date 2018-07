Polícia estoura laboratório de refino de drogas em SP A Polícia Militar estourou, no início da noite de ontem, um laboratório de refino de drogas em um rancho do Residencial Rio Pardo, área rural da cidade de Altinópolis (SP). A descoberta foi feita por meio de uma denúncia anônima. No local, os policiais apreenderam 30 quilos de pasta-base de cocaína distribuídos em tabletes, um barril com 20 quilos de cocaína refinada, 2,3 quilos de comprimidos de ecstasy, balanças digitais e produtos usados no refino, como éter, solvente, ácido bárico e bicarbonato de sódio. Três homens pertencentes à quadrilha foram detidos. Com o trio, foram apreendidos três veículos e duas pistolas calibre 380. Os acusados, cujos nomes não foram revelados, foram encaminhados à sede da Polícia Federal em Ribeirão Preto, e serão indiciados por tráfico de drogas e porte ilegal de arma.