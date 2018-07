Polícia estoura paiol do tráfico no Rio

Cerca de quatro mil munições de fuzil, quatro pistolas 9 mm importadas e grande quantidade de drogas foram apreendidas ontem durante ação da Polícia Civil, em Itaboraí, no Rio.

No sítio alugado, os policiais prenderam Pedro Mauro Pacheco, de 52 anos, suspeito de fornecer drogas e armas e munições para várias comunidades da mesma facção criminosa. Também foram apreendidos cerca de 16 quilos de pasta base de cocaína, dois quilos de crack, além de 830 pedras de crack.

Todo o material estava enterrado dentro de tonéis chumbados escondido embaixo das cocheiras do sítio ocupadas por cavalos. De acordo com os policiais, o acusado possuía uma condenação por tráfico e associação para tráfico, após ser preso em 2004 com dois quilos de cocaína destinados ao Morro Dona Marta, em Botafogo, e na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana.