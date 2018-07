Polícia estoura rinha de galos em chácara em SP

Uma denúncia anônima permitiu que policiais militares estourassem ontem uma rinha de galos montada há menos de 1 mês numa chácara localizada na região do Parque do Carmo, na zona leste da cidade de São Paulo. No local, foram apreendidos 92 galos, boa parte com sinais de maus-tratos. As aves estavam acondicionadas em pequenos compartimentos que serviam de gaiolas improvisadas. Ao redor do ringue, os policiais flagraram 35 apostadores. O dono da chácara também foi detido. Pelo menos 20 carros haviam sido estacionados na entrada da chácara. Não foram encontradas armas, drogas e nem dinheiro de apostas com os detidos. Todos foram encaminhados ao 53º Distrito Policial, do Parque do Carmo, onde assinaram um termo circunstanciado de abuso e maus-tratos a animais. Liberados, os envolvidos na rinha terão de comparecer perante o juiz assim que forem intimados a depôr.