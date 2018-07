Polícia estoura três desmanches de carros na zona leste Policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE), durante diligências nesta manhã, estouraram três desmanches clandestinos que haviam sido montados na região de São Mateus, na zona leste da capital paulista. Peças de cerca de 80 veículos, alguns em processo inicial de desmanche, foram localizadas pelos policiais. Ninguém foi preso. Os desmanches, segundo a PM, foram instalados em regiões ermas, em matagais; um deles na altura do número 19.000 da Estrada do Sapopemba. A maioria das peças e motores inteiros apreendidos pelos policiais pertence a veículos furtados e roubados. Como há muito material apreendido, os policiais tiveram de transferir parte das peças para a Subprefeitura de São Mateus e o restante para a base da corporação e para o pátio do 55º Distrito Policial, do Parque São Rafael.