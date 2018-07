Polícia esvazia dois ministérios após ameaça de bomba Uma ameaça de bomba levou a Polícia Militar do Distrito Federal a desocupar o prédio onde estão instalados os ministérios da Cultura e do Meio Ambiente, em Brasília. Neste momento os servidores aguardam em frente ao prédio a conclusão do trabalho de varredura que está sendo realizado por agentes do esquadrão antibombas.