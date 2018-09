Polícia explicará morte de suposto assassino de coronel O chefe da Polícia Civil do Rio, delegado Gilberto Ribeiro, informou que vai dar esclarecimentos hoje sobre a morte do suposto assassino do delegado Alcides Iantorno, baleado na cabeça na manhã de domingo quando tomava café num supermercado no Recreio (zona oeste do Rio). De acordo com o site do jornal O Globo, o suspeito teria sido morto em troca de tiros com a polícia. Segundo as primeiras informações da assessoria de imprensa da Polícia Civil, o assassino, cujo nome ainda não foi revelado, teria reagido à prisão.