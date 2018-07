Polícia exumará corpo de doméstica morta por dívida A Polícia Civil exumará o corpo da doméstica Alessandra Soares de Oliveira, de 29 anos, assassinada a tiros junto com o marido, Samuel Silva, de 35, no domingo, 6, em São Roque (SP), por que o casal não tinha R$ 300 para pagar o aluguel. A exumação visa confirmar informação da família da mulher de que ela estava grávida de 3 meses quando foi morta. Se a gravidez for confirmada, a pena prevista para o crime pode aumentar.