Polícia faz barreiras no entorno da Rocinha, no RJ Cerca de 50 policiais militares do Batalhão de Choque permanecem no entorno da Favela da Rocinha, em São Conrado, zona sul do Rio Dee Janeiro, na manhã desta quarta-feira, antes da ocupação da área para a implantação de uma nova Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), ainda sem data definida.