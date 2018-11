Polícia faz blitz contra bebida e multa 14 em SP Com o uso de bafômetros, policiais militares realizaram, entre a noite de sexta e a madrugada de hoje, mais uma "Operação Direção Segura" em vários pontos da capital paulista. O objetivo foi inibir motoristas embriagados ao volante. Segundo as informações da polícia, 139 motoristas tiveram de realizar o teste do bafômetro. Deste total, 14 condutores, segundo o aparelho, tinham ingerido alguma bebida. Dos 14 infratores, 10 foram encaminhados para a delegacia, ou porque apresentavam sinais de embriaguez e se recusaram a fazer o teste ou porque apresentavam no mínimo 0,3 mg de álcool. Outro motorista, apesar de não ser pego no teste do bafômetro, também foi para a delegacia porque era procurado pela justiça. As operações ocorreram em 16 endereços. Dos doze informados pela PM, metade fica na zona leste.