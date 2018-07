Polícia faz blitz inédita para apreender CNHs em SP

Os policiais estão desde a manhã visitando os endereços desses motoristas para fazer a apreensão. São motoristas cujos processos administrativos já transitaram em julgado e foram condenados à suspensão da CNH por um ano, mas eles continuam com a carta, que só é entregue no licenciamento do carro ou quando o próprio motorista, consciente da condenação, leva o documento à delegacia de trânsito.

Pela legislação brasileira, o motorista, embora tenha sido pego em blitz de lei seca, recebe o documento de volta até o julgamento administrativo da infração e depois do julgamento, caso seja condenado, recebe um comunicado para entregar a CNH à autoridade de trânsito.