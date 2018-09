Polícia faz busca na casa de motorista agressor no RJ

Policiais da 19ª Delegacia de Polícia na Tijuca, zona norte do Rio, iniciaram na tarde desta terça-feira, 27, cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência de Itamar Campos Paiva, de 45 anos, acusado de agredir André Luiz Reuter Lima com uma barra de ferro durante uma discussão de trânsito, na última sexta-feira. A agressão ocorreu na frente da família de Lima. O depoimento do acusado, que se entregou pela manhã, foi interrompido para almoço, mas já foi retomado.