Polícia faz busca na casa dos músicos de banda no RS A Polícia Civil do Rio Grande do Sul cumpriu nesta quarta-feira cinco mandados de busca e apreensão na casa dos integrantes do grupo musical Gurizada Fandangueira em Santa Maria e Mata. O objetivo da coleta de material é verificar se o conjunto usava pirotecnia em suas apresentações antes do show que fez na boate Kiss na madrugada de 27 de janeiro.