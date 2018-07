Polícia faz curso sobre crime organizado com o FBI Cerca de 120 policiais de cinco estados (RJ, SP, RS, MG e DF), agentes federais, promotores e procuradores estão reunidos no Rio de Janeiro discutindo com dez representantes de agências norte-americanas formas de combate a gangues e crime organizado. O curso, com duração de cinco dias, é promovido pela Embaixada Americana e faz parte do chamado Projeto Pontes, criado pelo ex-embaixador dos EUA no Brasil, Clifford Sobel, cujo objetivo é desenvolver o intercâmbio entre os profissionais encarregados do combate ao crime dos dois países.