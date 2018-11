Polícia faz incursão contra o tráfico em favelas do Rio A Polícia Civil realiza hoje incursões em pelo menos duas comunidades do Rio de Janeiro. No começo desta manhã, policiais da 22º Delegacia de Polícia (DP) da Penha entraram na favela Nova Holanda, no complexo da Maré, com o objetivo de encontrar armas usadas por traficantes.