Polícia faz maior apreensão de cocaína do ano em SP

As investigações foram iniciadas há cerca de dois meses, após uma denúncia anônima. A partir de algumas informações, policiais civis começaram a frequentar o Largo do Arouche e a Praça da República a fim de se aproximar de um suspeito. Sem saber que estava lidando com agentes, o acusado informou que tinha um canal para trazer drogas do Paraná. Ele disse ainda que transportaria a droga camuflada no fundo falso de uma caminhonete.

Há uma semana, o suspeito informou aos supostos compradores que a droga seria entregue ontem, às 16 horas, no Largo do Arouche. Na data e horário marcados, os policiais encontraram o acusado. Os agentes, então, disseram ao acusado que desejavam ir para um lugar mais seguro para conferir a droga e fazer o pagamento. Um dos investigadores assumiu a direção da caminhonete, tendo, como passageiro, o suspeito. Um outro policial escoltou o veículo onde estava a droga.

O policial que dirigia a caminhonete foi direto para o 12º Distrito Policial (DP), do Pari, onde se identificou ao fornecedor da droga, que recebeu voz de prisão em flagrante. O veículo foi vistoriado e, sob o revestimento da carroceria, bem como no revestimento das portas, os policiais apreenderam cem tijolos de cocaína, pesando 97,2 quilos.

No hotel onde o suspeito estava hospedado, no Largo do Arouche, os policiais nada encontraram. Na delegacia, o homem foi indiciado por tráfico de entorpecentes e encaminhado para a 1ª Delegacia Seccional de São Paulo.