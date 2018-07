Polícia faz novas diligências em caso de juíza executada O serviço do Disque-Denúncia já recebeu mais de 71 telefonemas com informações sobre a morte da juíza criminal Patrícia Acioli. Nesta manhã, agentes da Divisão de Homicídios realizam diligências em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Mais de 20 pessoas já prestaram depoimentos aos investigadores, inclusive o filho da vítima, de 20 anos, que tentou socorrer a mãe, atingida por 21 tiros, na porta de casa.