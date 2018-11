Polícia faz operação contra milícia na zona oeste do Rio Policiais do Rio de Janeiro fazem desde a manhã de hoje operação contra uma milícia que atua no bairro do Realengo, na zona oeste da cidade. Até as 13h20, 10 pessoas haviam sido detidas para averiguação e prestar depoimento. De acordo com a assessoria da Polícia Civil, foram apreendidos, em 15 pontos do Realengo, 400 botijões de gás e quatro motos.