Policia faz operação contra o tráfico no Rio Cerca de 90 policiais civis realizam na manhã desta quarta-feira uma operação contra o tráfico de drogas nas cidades do Rio de Janeiro, Magé e em São Gonçalo, na Região Metropolitana. A ação, chamada ''Peixe Fora D'' Água'', cumpriu até as 11h50 dois dos sete mandados de prisão e um dos nove mandados de busca e apreensão de menores expedidos pela Justiça.