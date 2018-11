Polícia faz operação contra pirataria na 25 de Março A Polícia Civil iniciou nesta madrugada uma operação de combate a produtos falsificados comercializados na região da Rua 25 de Março e do bairro do Brás, no centro da capital paulista. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a quantidade recolhida deve atingir a marca de um milhão de itens.