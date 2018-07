Polícia faz operação contra tráfico em favelas do Rio Cerca de 200 homens das Polícias Militar (PM), Civil e Federal (PF) realizam desde a madrugada desta sexta-feira uma operação de repressão ao tráfico de drogas no complexo de favelas do Lins de Vasconcelos, na zona norte do Rio. Também participam da incursão agentes da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) da Secretaria Estadual de Segurança e da Superintendência de Inteligência do Sistema Penitenciário (Sispen).