Polícia faz operação para apreender caça-níqueis no RJ Uma fábrica de montagem de caça-níqueis foi fechada hoje em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Doze pessoas foram detidas e 62 máquinas de jogos de azar, apreendidas no local. A fábrica funcionava na Avenida Edson, no bairro Lindo Parque. No imóvel também havia 25 carcaças de máquinas caça-níqueis.