Polícia faz prisões por tentativa de invasão de fórum A Polícia Civil prendeu quatro suspeitos de envolvimento na tentativa de invasão do Fórum de Bangu, na zona norte do Rio, em 31 de outubro. Na ocasião, houve tiroteio entre os invasores e policiais militares, levando à morte do policial militar Alexandre Rodrigues de Oliveira e do menino Kayo da Silva Costa, de 8 anos, que passava diante do prédio no momento do confronto.