Polícia faz reconstituição da morte de inocente no Rio A Polícia Civil realizou hoje, no Andaraí, na zona norte do Rio de Janeiro, a reconstituição da morte do supervisor de supermercados Hélio Ribeiro. Ele foi morto em maio pelo cabo do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Leonardo Albarello, que confundiu a furadeira da vítima com uma arma.