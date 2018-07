Polícia faz reconstituição de chacina em Goiás A Polícia Civil de Goiás fez nesta quinta-feira a reconstituição da chacina que deixou sete mortos no último sábado na fazenda Nossa Senhora de Aparecida, em Doverlândia. Aparecido Souza Alves, de 22 anos, um dos executores confessos, participou da encenação do crime. No entanto, segundo a delegada-geral, Adriana Accorsi, a investigação "não avançou", porque "o rapaz não colaborou". Os peritos devem voltar à cena do crime na segunda-feira para nova reconstituição.