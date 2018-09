Polícia faz reconstituição de morte de delegado na BA Os três acusados pelo assassinato do delegado Clayton Leão, ocorrido no dia 26, na Estrada das Cascalheiras, em Camaçari, região metropolitana de Salvador, participaram nesta tarde da reconstituição do crime. O procedimento havia sido requisitado pelo Ministério Público, para que fossem esclarecidas dúvidas técnicas sobre o crime.