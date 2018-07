Polícia faz retrato de assaltante que agiu em delegacia

A mulher foi atacada quando conversava com uma atendente no interior da delegacia. O ladrão fugiu com a bolsa que continha R$ 13,5 mil e deixou a mulher ferida no braço. Os três policiais que estavam no prédio ficaram sem ação.

O delegado seccional de Sorocaba, André Moron, disse que a prisão do principal acusado do roubo era uma questão de tempo. "É uma questão de honra prender o ladrão, até para esclarecer as circunstâncias do crime."