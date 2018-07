Polícia fecha bingo clandestino na zona leste de SP

Segundo a Polícia Militar, que conseguiu entrar na jogatina por meio de um policial à paisana que fingiu ser um dos clientes, após passar por três portas de aço, o frequentador tinha acesso ao salão das máquinas de videobingo pelo banheiro. "No banheiro, há uma parede falsa, inclusive com azulejo. A pessoa empurra e tem acesso ao local das máquinas. Essa não é primeira vez que o nosso pessoal estoura um bingo neste mesmo sobrado", afirmou o tenente PM Leonardo Lopes.

No sobrado, que também dispõe de um sistema de monitoramento por câmeras internas e externas, os policiais encontraram 50 máquinas de videobingo e 43 pessoas, entre elas uma funcionária. O caso foi registrado no 10º Distrito Policial, da Penha. Os detidos foram liberados após passarem pela delegacia e podem ser intimados a depor perante o juiz após o encaminhamento do inquérito aberto pela Polícia Civil.