Polícia fecha bingo em Catanduva

Quando os PMs chegaram, havia mais de 100 pessoas na casa, a maioria delas participando dos jogos. No entanto, ninguém foi preso, segundo a polícia.

Esta foi a terceira casa de bingo fechada na região nesta semana. Na quarta-feira, a PM fechou um videobingo clandestino, com 13 máquinas, no bairro São Miguel, em São José do Rio Preto. Um dia antes, a PM já tinha apreendido oito máquinas na Vila Aurora, também em São José do Rio Preto. Os casos são investigados pela Polícia Civil.