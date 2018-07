Polícia fecha bingo na Zona Sul de São Paulo Agentes do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic) fecharam mais um bingo clandestino no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo, no final da noite de ontem. O jogo funcionava em um prédio comercial, e os policiais chegaram ao local após receberem informações sobre um suposto tráfico de drogas.