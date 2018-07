Polícia fecha casa de jogos de azar em Santos-SP A polícia fechou ontem, após denúncia anônima, a casa de jogos eletrônicos "Cyber Jogos Online", localizada no bairro Campo Grande, em Santos, litoral sul do Estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, no local funcionavam jogos de vídeo bingo. Foram apreendidos também mais de R$ 2 mil. O estabelecimento era monitorado por meio de câmera de vídeo e de um rádio comunicador. Em um piso funcionava a lan house e, no outro, os jogos de azar. Ao perceber a presença dos policiais, o proprietário da casa de jogos pediu a um funcionário para que desligasse os equipamentos em uso dos apostadores e, posteriormente, todo o sistema operacional do jogo. No balcão, foram encontradas anotações contábeis incompatíveis com a movimentação da lan house. A polícia apreendeu 28 CPUs e R$ 2.197. Com a presença dos apostadores, os policiais tiveram a confirmação da existência do jogo ilegal. Os computadores possuíam um sistema parecido ao das máquinas de vídeo bingo.