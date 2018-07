Polícia fecha casa de prostituição na zona norte do Rio

De acordo com os agentes, o estabelecimento possuía alvará para funcionar como casa de massagem indiana. O imóvel funcionava em um sobrado no número 78 da Rua Barão de Pirassununga. No local foram apreendidos cadernos com anotações, preservativos e R$ 700 em dinheiro.

O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca). Um inquérito foi instaurado para identificar o responsável pelo estabelecimento. Ninguém foi preso até o momento.