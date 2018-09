Polícia fecha cassino em mansão dos Jardins, em SP

O bingo começava a funcionar às 18 horas e, até as 20h30, quando a ação foi deflagrada, já havia arrecadado R$ 98 mil e US$ 8 mil, apreendidos nas 89 máquinas de aposta e no caixa. Como prêmio especial, um veículo Citröen C3 zero quilômetro seria sorteado amanhã entre os jogadores. A mansão oferecia serviço de bar e diversos clientes consumiam uísque, energético e aperitivos quando a polícia chegou.

A operação foi planejada pela Divisão de Operações Policiais (DOP) da Corregedoria da Polícia Civil, que recebeu uma denúncia anônima. Para entrar na casa, os apostadores precisavam ser indicados por outros clientes, telefonar a uma secretária e informar a placa de seu veículo. Dois policiais se fizeram passar por apostadores e foram ao local em uma viatura descaracterizada.

Quando o portão automático foi aberto, eles pararam o carro no meio da entrada e acionaram a equipe que aguardava à distância. O segurança percebeu e tentou abaixar o portão, atingindo o capô do carro da polícia, mas acabou detido. No dia 22 de setembro, o mesmo bingo fora fechado pela PM e 62 máquinas acabaram apreendidas.

Todos os encaminhados ao 78º DP devem assinar um termo circunstanciado por contravenção, segundo a polícia. A ação foi coordenada pelo delegado Renato Francisco de Camargo Mello, da Corregedoria da Polícia Civil.