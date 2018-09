Polícia fecha fábrica clandestina de camisas da seleção

No local, foi detido Ari Antônio Gonçalves da Silveira, 51 anos, responsável pelo estabelecimento, e apreendidas cerca de 10 mil camisas e telas de impressão. De acordo com o titular da unidade, delegado Raul Morgado, esse flagrante faz parte de uma operação que teve início há 40 dias com o objetivo reprimir o comércio ilegal de produtos referentes à Copa do Mundo.

Ari Antônio Gonçalves da Silveira áresponder pelo crime de falsificação de marcas, com a pena de até um ano de detenção.